رئيس مجموعة اليورو يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق على مخطط انقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس مجموعة منطقة اليورو ماريو سنتينو، عن قناعته بقرب توصل وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة إلى اتفاق على مخطط انقاذ طموح لمواجهة تداعيات انتشار وباء كوفيد 19.

وأشار سنتينو (البرتغال)، في رسالة بُثت اليوم عبر الفيديو إلى ثقته بأن المخطط سيكون شاملاً وطموحاً، فـ”الجميع يقول أنه تهديد غير مسبوق وأن الوباء أعمى لا يعرف حدود و لا يميز بين هوية وأخرى وبين شخص وآخر”، حسب كلامه.

ونوه إلى ان الأمر يتعلق بالحفاظ على سوق العمل، حماية اليد العاملة والشركات في أوروبا.

وكان وزراء مالية دول اليورو قد فشلوا بعد اجتماع مطول عقدوه يوم الثلاثاء الماضي واستمر حتى فجر الأربعاء في التوصل إلى مخطط انقاذ مشترك لمواجهة تفشي الوباء.

كما لم ينجح الوزراء في التوافق على اصدار “سندات كورونا”، التي طلبتها إيطاليا واسبانيا.

إلى ذلك، كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد ذكر في تصريحات سابقة أن أزمة وباء كوفيد 19 تطرح أسئلة جدية حول صدقية التضامن الأوروبي.