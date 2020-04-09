ايطاليا: 610 وفاة جديدة بكورونا، مع تزايد المتعافين وانخفاض المرضى بالمستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات الإيطالية مساء الخميس تسجيل 610 حالة وفاة جدبدة في الـ24 ساعة الماضية، بينما تستمر وتيرة انخفاض المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وبأقسام العناية المركزة بالتزامن مع تزايد أعداد المتعافين واولئك بالحجر الصحي المنزلي بدون أعراض أو بأعراض خفيفة.

ووفق بيانات اليوم، التي أعلنها رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحافي اليومي يرتفع العدد الكلي للاشخاص الذين حصدت ارواحهم هذه الجائحة منذ بداية الازمة الصحية الى 18ألفا و279 .

ونوه المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، بتواصل الارتفاع القياسي للحالات المسجلة للمتعافين حيث تماثل للشفاء بين أمس واليوم 1979 مريض ليقفز العدد الكلي للمتعافين الى 28 ألفا و470.

ويبلغ العدد الاجمالي التراكمي، بما فيهم المتعافون والموتى والحالات الايجابية الحالية، للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه 143 ألفا و626 بعد رصد 4204 اصابة جديدة.