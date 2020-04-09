مسؤول ايطالي: الوفيات باقاليم جنوب-الوسط لا تتعدى 10 حالة وفاة يومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشار رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة، فرانكو لوكاتيللي الى أنه على الرغم العدد الكبير للوفيات، فهناك 10 أقاليم، خاصة في جنوب-الوسط ، وإقليم بولزانو المتمتع بالحكم الذاتي، حيث لا يتعدى في كل واحد منها عدد الوفيات عشرة حالات وفاة في اليوم.

وأعتبر المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الدفاع المدني في العاصمة روما، أن ذلك يعزى “إلى حد كبير إلى التدابير التقييدية وإلى قدرة النظام الصحي بأكمله في مواجهة حالة الطوارئ”.

ووفق البيانات المعلنة، لا تزال الاقاليم الشمالية بؤر تفشي الوباء المناطق الاكثر تأثرا من ناحية عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، على المستوى الوطني، أكد رئيس الدفاع المدني، انجيلو بوريللي ارتفاع عدد المتعافين وتناقص المرضى بالمستشفيات.

وأعلن أن الذين قيد العزل الصحي المنزلي بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة ارتفعوا إلى 64 ألفا و877، مايعادل 67% من إجمالي المصابين، وهذا الرقم ارتفع منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 8%، مما يدل على انخفاض الضغوط على النظام الصحي، حيث تراجع عدد المرضى بالمستشفيات خارج وداخل وحدات العناية المركزة.