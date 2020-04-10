بلجيكا تتجاوز حاجز الـ3 آلاف وفاة بوباء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات أن معدل الوفيات بوباء كوفيد 19 في مختلف أنحاء البلاد وصل إلى 3019 حالة، منها 496 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المركز في تقريره اليومي حول تطورات كوفيد 19 في البلاد، إلى أن عدد الوفيات يتضمن من راحوا ضحايا الوباء في المستشفيات وفي دور العجزة أيضاً.

في السياق نفسه، أوضح المتحدث باسم المركز الدكتور ايمانويل اندريه في مؤتمره الصحفي اليوم أن عدد من قبلوا في المستشفى يوم أمس وصل إلى 462، مقابل 404 مريضاً تمكنوا من المغادرة.

هذا ويبلغ عدد المتعافين من وباء كوفيد 19 في البلاد منذ 15 آذار/مارس الماضي 5568 مريضاً، مقابل 10356 شخصاً قبلوا للعلاج في المشافي من مختلف المناطق والشرائح العمرية، ووفق مصادر صحية مطلعة، “لم يتم إحصاء عدد من يعالجون في بيوتهم أو هؤلاء الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة”.

وسجل المركز تراجعاً طفيفاً في أعداد المرضى الموجودين في وحدات العناية المشددة.

وقد أدى وباء كوفيد 19 إلى إصابة 26667 شخصاً منذ بداية انتشاره في البلاد.