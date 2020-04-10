ساسولي: كنا على حق بالثقة بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي (إيطاليا) عن ترحيبه بحزمة الإنقاذ التي اقرها وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس لمساعدة الدول على التعامل مع تداعيات انتشار وباء كوفيد 19.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، وهو الهيئة الوحيدة المنتخبة مباشرة من بين مؤسسات الاتحاد، “كنا على حق بإعطاء ثقتنا لأوروبا، فالمقترحات تسير في الاتجاه الصحيح”.

وكان وزراء مالية دول اليورو قد توافقوا على حزمة مالية قدرها 500 مليار يورو ضمن آلية الاستقرار الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء على رفع قدراتها وتحسين نظمها الصحية للتعامل مع الوباء وإنقاذ حياة مواطنيها.

وأوضح ساسولي أن البرلمان الأوروبي سيلعب دائماً دوره في الدفاع عن المواطنين الأوروبيين والمساهمة في معركة إعادة بناء أوروبا.