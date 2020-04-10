ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية وفاة فلسطيني نتيجة إصابة خطيرة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الوفيات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 2.

وقالت الحكومة في بيان وصل وكالة(آكي) الإيطالية للأنباء “إن نشأت ناجي محمود مدلل (55 عاما)، من قرية صيدا شمال طولكرم، ومن سكان برطعة قضاء جنين، توفي صباح اليوم الجمعة في مستشفى (هوغو تشافير) في ترمسعيا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، التي أصيب بها خلال عمله في ملحمة يملكها في بلدة برطعة قضاء جنين، بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل الخط الأخضر”.

وأضافت “كان الفقيد يعاني من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى في طولكرم إلى مستشفى (هوغو تشافيز) بسبب تدهور حالته الصحية”.

وأشارت إلى أن “هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة”.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت اليوم ارتفاع اجمالي المصابين بالفيروس إلى 266 بينهم 44 تماثلوا للشفاء