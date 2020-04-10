إيطاليا: انخفاض عدد المهاجرين الوافدين الى النصف العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى إيطاليا عام 2019، عبر طريق وسط البحر المتوسط​​، بلغ 11471 من خلال 445 عملية رسوّ، ليسجل انخفاضًا بنسبة 50.92٪ مقارنة بالعام السابق 2018، الذي شهد وصول 23370 مهاجرًا عبر 601 عملية رسو.

وأضافت قوات الشرطة في تقرير لمناسبة الذكرى 168 لتأسيسها، أن “ميل أعداد المهاجرين الوافدين إلى بلادنا نحو الانخفاض، هو نتيجة مباشرة لتعزيز التعاون بين السلطات الإيطالية والليبية، تحت رعاية المفوضية الأوروبية في إطار النشاط الرامي الى مكافحة الهجرة السرية”. وتابعت أنه “علاوة على ذلك، انخفضت تدفقات الهجرة عن طريق البحر مقارنة بعام 2018 بنسبة 68.24٪ من ناحية الوافدين من ليبيا، 35.21٪ من تونس، 33.94٪ من اليونان، 11.66٪ من الجزائر و21.53٪ من تركيا”.

وذكر التقرير الأمني أنه “من ناحية أخرى، استمرت خلال عام 2019 إجراءات إنفاذ القانون ضد المنظمات الإجرامية التي تدير الاتجار بالمهاجرين عن طريق البحر”، ففي “الساعات التي أعقبت عمليات إنزال المهاجرين مباشرة، تم اعتقال 100 شخص، بمن فيهم مهربون ومنظمو رحلات الهجرة وغيرهم”، كما “تم ضبط 253 زورقًا، بينما أدت الإجراءات التي اعتمدتها مكاتب الهجرة في مقرات الشرطة إلى ترحيل ما مجموعه 19730 من الأجانب ومواطني الاتحاد الأوروبي من الأراضي الوطنية الإيطالية”.