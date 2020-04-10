مسؤول صحي ايطالي: متوسط أعمار وفيات كورونا 80 عاما والغالبية ذكور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن مدير المعهد الصحي العالي، سيلفيو بروزافيرو اليوم الجمعة أن متوسط أعمار وفيات فيروس كورنا المستجد يبلغ حوالي 80 عاما وأن الغالبية من الرجال وممن يعاني من أكثر من مرض مزمن.

ووفق آخر احصائية للوفيات صدرت مساء أمس الخميس، ارتفع العدد الكلي للاشخاص الذين حصدت ارواحهم هذه الجائحة منذ بداية الازمة الصحية الى 18ألفا و279 .

وفي اشارة الى وتيرة انتشار كوفيد 19، أكد مدير المعهد الايطالي الصحي العالي في مؤتمر صحفي أن “المنحنى الوبائي يشير بوضوح الى حالة تراجع وهذه علامة إيجابية ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك الى تقليص الحذر” . وأردف “إن الاطار العام يؤكد سيناريو الأيام القليلة الماضية ويعطينا مؤشرات على فعالية التدابير”.

وحذر المسؤول الصحي الايطالي مجددا “الإجراءات المتخذة مهمة ولكن يجب ألا نخدع أنفسنا بأن الوضع قد تم حله”، مشيرا الى أنه ينبغي الالتزام بتدابير الاحتواء حتى يتدنى انخفاض معدل انتشار الوباء (R0) تحت عتبة 1، أي أن كل مصاب ينقل العدوى لأقل من شخص آخر.