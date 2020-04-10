رئيسة وزراء بلجيكا: العودة “للحياة الطبيعية” ستكون تدريجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، أن العودة للحياة الطبيعية بعد انتهاء الحجر الصحي لن يتم إلا بشكل تدريجي.

وأعلنت ويلمس (التيار الليبرالي الفرانكوفوني) خلال مداخلتها اليوم أمام البرلمان الفيدرالي، أن فريق الخبراء المكلف وضع استراتيجية الخروج من أزمة كوفيد 19 وانهاء الحجر الصحي سيقدم تقريره الأول للحكومة يوم الثلاثاء القادم.

وبناء على اقتراحات هذا الفريق، المكون من متخصصين في علم الوبائيات والصحة العامة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والمالية والسياسية في البلاد، سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً في اليوم التالي أي في 15 الشهر الحالي للإعلان عن الخطوات القادمة.

هذا وتقدر الحكومة البلجيكية أن الناتج القومي المحلي سيتراجع جراء الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19 إلى 8% هذا العام وسيترفع معدل الدين العام إلى 115% الى الناتج المحلي الاجمالي.

وتابعت قائلة: “سيكون الوضع صعباً على الجميع، فهناك ما قبل الأزمة وما بعدها سواء في علاقاتنا مع الآخرين أو في رؤيتنا للمجتمع”.

ومن المرجح أن تعمد الحكومة الفيدرالية إلى تمديد فترة الاغلاق الشامل إلى ما بعد 19 الشهر الجاري، أي إلى 2 آيار/مايو القادم، مع تخفيف بعض القيود المفروضة على الشركات المتوسطة والصغيرة والمتاجر.

يذكر أن بلجيكا تعيش على وقع حظر شبه تام منذ 17 آذار/مارس الماضي، لتطويق انشتار وباء كوفيد 19 حيث تم اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، النوادي، المطاعم والمقاهي وإلغاء كافة الأنشطة والتجمعات الثقافية والفلكلورية والرياضية.

كما طُلب من السكان البقاء في منازلهم، ويسمح للأفراد بالخروج لشراء المواد الغذائية والدواء أو التنزه لفترة قصيرة.

l