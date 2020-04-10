ايطاليا: أكثر من 1800 حالة وفاة بمراكز رعاية المسنين في لومبارديا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدث مدير المعهد الايطالي الصحي العالي، سيلفيو بروزافيرو عن “ارقام مقلقة” للوفيات في دور الرعاية الصحية للمسنين في منطقة لومبارديا، الاقليم الاكثر تضررا على المستوى الوطني من فيروس كورونا المستجد من ناحية الضحايا والمصابين.

وقال بروزافيرو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمقر المعهد بالعاصمة روما “إذا تؤكد (بيانات) لومبارديا، من جهة، الاتجاه الإيجابي للمنحنى الوبائي، فانها من جهة أخرى تظهر عدد وفيات في دور الرعاية الصحية للمسنين بالمنطقة وصلت إلى 1822 حالة وفاة”.

ويببلغ اجمالي الوفيات بالفيروس في لومبارديا 10 آلاف و22 وفاة، بينما يصل العدد الكلي للحالات الايجابية 54 ألفا و802.

ويرى مدير المعهد الايطالي الصحي العالي أن منطقة لومبارديا، التي تنتج تقريبا ربع الناتج المحلي الاجمالي الايطالي “بكثافتها السكانية والربط الوثيق بين مدنها وبلداتها، فضلاً عن الكيانات الإنتاجية والتجارية ذات التبادلات الدولية القوية، سهلت الانتشار السريع للوباء على المستوى المحلي والذي لا نزال لا نرى ذيله”.