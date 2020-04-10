برلمانيون أوروبيون يشككون بنجاعة خطة الإنقاذ الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر برلمانيون أوروبيون عن تشككهم بإمكانية نجاح خطة التعافي التي توصل إليها وزراء مالية مجموعة اليورو يوم أمس.

واعتبر نواب مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي أن الخطة التي توفر قروضاً وضمانات قروض غير مشروطة للدول الأكثر تأثراً بتفشي وباء كوفيد 19 لا ترقى إلى مستوى الطموحات اللازمة للوصول لتضامن أوروبي حقيقي.

ورأى النواب، في بيان صدر عنهم اليوم، أن الخطة فشلت في تقديم حل مالي جماعي يتمثل في تشارك الديون من خلال اصدار ما يُسمى ب ” سندات كورونا”.

وكانت الحكومتان الإيطالية والاسبانية، حسب بيان الخضر، قد أكدتا عدم رغبتهما باستخدام القروض وخطوط الائتمان المنصوص عنها في الخطة والتي تساهم في حل مشكلة السيولة النقدية فقط ، “وهذا يلقي بظلال كثيفة حول فعالية هذه التدابير”، حسب كلامهم.

كما لاحظ البرلمانيون الأوروبيون بأن اقتراح مجموعة اليورو لأدوات مالية مبتكرة لتمويل صندوق التعالي لا زال غامضاً، الأمر الذي يثير القلق.

وجاء في البيان: “ما زلنا نحن في حزب الخضر الأوروبي مقتنعين أن تشارك الديون هو الحل المطلوب للدول الأعضاء للتعافي من الأزمة”.

في السياق نفسه، جاءت تعليقات الرئيسة المشاركة للمجموعة ايفلين هيوتبروك (بلجيكا)، ,التي أكدت أن مجموعة الخضر لا يمكن أن ترضى عن الخطة تماماً، رغم أنها خطوة أولى ضرورية، حيث “نخشى أن يكون نتيجتها زيادة عدم المساواة في الموارد المالية لدول منطقة اليورو وفتح الباب مرة أخرى لإجراءات تقشف قاسية سبق أن أثبتت عقمها”، وفق كلامها.

إلى ذلك، تطالب مجموعة الخضر الوزراء بمزيد من الوضوح في تفاصيل الخطة المقترحة.

ويتمسك نواب الخضر بضرورة اصدار سندات كورونا لضمان تعافي اقتصادي سريع للجميع.