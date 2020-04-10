كونتي بجدد رفضه لآلية الاستقرار الاوروبية كأداة اقتراض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي رفضه لتفعيل آلية الاستقرار الاوروبية حتى بدون شروط على الدول المستفيدة من صندوق الانقاذ، وذلك في معرض رده على اتهامات المعارضة في بلاده بأن حكومته تراجعت عن المطالبة بآلية اقراض اوروبية مشتركة في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو.

وقال كونتي قي تغريدة الجمعة “لديّ كلمة واحدة فقط: لم يتغير موقفي وموقف الحكومة من آلية الاستقرار الاوروبية ، ولن يتغير”. وأضاف مخاطبا مواطني بلاده “سأطلعكم في وقت لاحق في مؤتمر صحفي على هذه المسألة وعلى غيرها من القضايا الهامة المتعلقة ببلدنا”.

وبدوره وصف وزير الاقتصاد روبرتو غوالتييري اجتماع مجموعة اليورو الليلة الماضية بـ”شوط أول ممتاز” ليس الا، مضيفا في حديث مع القناة الاولى للتلفزة العامة “علينا الآن أن نفوز بالمباراة في المجلس الأوروبي” ، الذي سيلتئم عبر دائرة الفيديو في 23 الشهر الجاري.

وأشار الوزير الى أن إحدى الأدوات الأربعة التي تم الاتفاق بشأنها هي بمثابة “صندوق إنعاش”، الذي تطالب إيطاليا بتطبيقه “مع إمكانية منحه الموارد من خلال سندات اليورو الجماعية”. وقال غوالتييري “تم إلغاء جميع الشروط، وإدخال أداة اختيارية تكمن في خط سيولة يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي (30 مليار يورو بالنسبة لايطاليا)، والذي يمكن تفعيله دون أية شروط”.

وتعود آلية الاستقرار الأوروبي الى عام 2012 للتصدي لأزمة الديون، وصندوق الانقاذ التابع لها ممول من الدول الأعضاء ويشترط هيكلة الدين العام واجراء اصلاحات اقتصادية على الدولة المستفيدة من قروضه. وترى ايطاليا، التي يبلغ دينها العام قبل بداية أزمة كورونا 134% الى الناتج المحلي، هذه الآلية أن ضررها أكثر من نفعها.