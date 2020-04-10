طوارئ كورونا بايطاليا: 570 وفاة جديدة وشفاء أكثر من 30 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت بيانات أعلنتها السلطات الإيطالية مساء الحمعة ازدباد وتيرة تعافي مرضى وباء فيروس كورونا، حيث تجاوز من تماثلوا للشفاء الـ30 ألفا، بينما لا تزال الوفيات مرتفعة اثر تسجيل 570 وفاة جدبدة في الـ24 ساعة الماضية.

ووفق البيانات التي أعلنها رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، يرتفع العدد الكلي للاشخاص الذين حصدت ارواحهم هذه الجائحة منذ بداية الازمة الصحية في ايطاليا الى 18 ألفا و849.

وأكد بوريللي شفاء 30 ألفا و455 من الجائحة، بعد اضافة 1985 الى قائمة المتعافين خلال الـ 24 ساعة الماضية (تم الإعلان أمس عن شفاء 2099 مريض).

وذكر بوريللي، مفوض الحكومة لطوارئ كورونا، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء وصل الى 147 ألفا و577 (مجموع الضحايا والمتعافين والحالات الايجابية الراهنة)، اثر اكتشاف 3951 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية ، (أمس الاصابات الجديدة كانت 3836) ولكن مسحات الاختبار التي أجريت المعلنة اليوم كانت 53495 مسحة، (أمس كانت 51680)، وهذا يعني حالة اصابة واحدة بعد كل 13.5 مسحة .

ويبلغ عدد المصابين في الفيروس بأقسام العناية المركزة 3،497 شخصًا، أي أقل بـ 108 مقارنة بيوم أمس. أما المرضى بالمستشفيات خارج غرف العناية المركزة، فيبلغ عددهم الكلي اليوم 28 ألفا و242.