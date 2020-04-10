كونتي يمدد حالة الاغلاق في ايطاليا الى 3 مايو القادم واصفا القرار بـ”الضروري”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا على المستوى الوطني الى الثالث من شهرأيار/مايو المقبل، مؤكدا أنه “يتحمل كل المسؤولية السياسية” عن هذا القرار

وقال كونتي أن تمديد حالة الاغلاق “كان خيارا صعبا ولكن ضروريا”، حيث “لا يمكننا الاستسلام الآن” و”تضييع الجهود المبذولة” الى اليوم، مؤكدا في ذات الوقت امكانية رفعها قبل الثالث من الشهر القادم “اذا توفرت الشروط” الصحية.

واعلن كونتي أن تدابير الاغلاق تشمل، كما كان في السابق، الانشطة الانتاجية، ولكنه أكد استثناء انشطة تجارية، من بينها المكتبات ومتاجر الادوات المدرسية وأمكان بيع ملابس الاطفال.

ووفق نسخة متداولة للمرسوم الحكومي الجديد الخاص بحالة طوارئ كورونا، فان الحكومة ستسمح ايضا، بدءا من 13 الشهر الجاري باعادة فتح تجارة التجزئة لأجهزة الحواسيب ومعدات الاتصالات والالكترونيات الاستهلاكية السمعية والبصرية والأجهزة المنزلية، اضافة الى متاجر البيع بالتجزئة للمعدات الصحية وكل المنتجات المعروضة عبر الإنترنت وتلك التي يتم طلبها بالبريد أو الراديو أو الهاتف.