المفوضية الأوروبية: بدء نقل قاصرين غير مصحوبين من الجزر اليونانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن بدء عملية إعادة توطين قاصرين غير مصحوبين بذويهم انطلاقاً من الجزر اليونانية نحو بلدان الاتحاد.

وقد تم اليوم نقل 12 قاصراً من بين هؤلاء إلى لوكسمبورغ، في إطار البرنامج الذي نظمته المفوضية لإعادة توطين المهاجرين الأكثر ضعفاً، والمفترض ان يشمل 1600 قاصراً على الأقل سيتم توزيعهم على دول متعددة.

وتتعاون المفوضية لإنجاز هذا العمل مع كل من السلطات اليونانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية والمكتب الأوروبي للجوء.

وتسعى المفوضية لتخفيف الضغط والاكتظاظ في الجرز اليونانية التي تستقبل آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء والذين يعيشون في ظروف إنسانية بالغة السوء.

هذا ومن المقرر أن يتم بعد أيام نقل 50 قاصراً آخر من غير المصحوبين بذويهم من الجرز اليونانية إلى ألمانيا.

وتخشى المؤسسات والدول الأوروبية من أن يؤدي تفشي وباء كوفيد 19 إلى تفاقم معاناة المهاجرين واللاجئين وتوسع دائرة العدوى.

هذا وكانت دول مثل بلجيكا، بلغاريا، فرنسا، كرواتيا، فنلندا، ألمانيا، ايرلندا، البرتغال، لوكسمبورغ وليتوانيا بالإضافة إلى سويسرا (غير عضو في الاتحاد) قد أعلنت رغبتها المشاركة في برنامج إعادة التوطين هذة، التي أُطلقت أوائل الشهر الماضي.