البابا: التاريخ سلسلة لا حصر لها من معاهدات سلام انتهت بحروب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “التاريخ سلسلة لا حصر لها من معاهدات السلام التي نقضتها حروب متتالية أو تحوّل تلك الحروب إلى أساليب أو أماكن أخرى”.

وفي لقاء الأربعاء العام الذي تم بثه من المكتبة الرسولية نظراً لحالة طوارئ فيروس كورونا، كرس البابا تعليمه المسيحي عن “صنع السلام”، متأملا بأنه إذا فكّرنا بالنزاعات، تُختتم الحروب عادة بأسلوبين: إما بانهزام أحد الطرفين وأما بمعاهدات سلام. لا يمكننا إلا أن نتمنّى ونصلّي أن تأخُذ هذه الدرب الثانية، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التاريخ هو سلسلة لا متناهية من معاهدات السلام التي نقضتها حروب متتالية أو تحوّل تلك الحروب إلى أساليب أو أماكن أخرى”.

واشار بيرغوليو الى أنه “في زمننا أيضا، هناك حرب عالمية تُشنُّ بشكل مجزأ، على جبهات عديدة وبأساليب مختلفة”، لذلك “علينا على الأقل أن نشكَّ بأنّه يمكن لـ (سلام) البعض أن يتناسب مع (حرب) الآخرين في إطار عولمة تقوم بشكل خاص على مصالح إقتصادية وماليّة”، لكن “هذا ليس سلام المسيح!”.

وذكر فرنسيس أن “علينا شرح معنى كلمة السلام، التي يمكن أن يُساء فهمها أو يتم إهانتها في بعض الأحيان. يجب علينا التمييز بين فكرتي السلام: الأولى من الكتاب المقدس، حيث تظهر كلمة (شالم) الجميلة، التي تعبر عن الوفرة، الرخاء والرفاهية. وعندما نتمنى لأحد السلام باللغة العبرية، نتمنى حياة جميلة وكاملة ومزدهرة، وكذلك وفقًا للحقيقة والعدالة أيضًا”، والتي “تتحقق في المسيح، أمير السلام”.

وأردف “ثم هناك المعنى الآخر، الأكثر انتشارًا، والذي تُفهم في إطاره كلمة السلام على أنها نوع من الهدوء الداخلي”، وهذه “فكرة حديثة ونفسية وأكثر ذاتية”. ونبّه الى أن “السلام يُعتقد أنه عادة ما يكون هدوءاً، وئامًا وتوازنًا داخليًا”، واختتم موضحا أن “هذا المعنى الثاني غير مكتمل ولا يمكن أن يكون مطلقًا، لأن الأرق في الحياة يمكن أن يكون لحظة نمو مهمة، يزرعها فينا الرب في كثير من الأحيان”.