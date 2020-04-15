ايطاليا: 120 طبيبا و30 ممرضا ضحايا كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ارتفع عدد الاطباء ضحايا فيروس كورونا المستجد الى 120 طبيبا، بينما حصد الوباء أرواح 30 من العاملين في مجال التمريض، حسبما أفادت آخر احصائية اليوم الاربعاء

وأعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابة الاطباء أن الضحايا الاربع الجدد هم طبيبا أسرة، وطبيب أسنان، واخصائي علاج ادمان.

ودأبت نقابة الاطباء على تحديث قائمة الوفيات عبر موقعها الرسمي في الشبكة العنكبوتية منذ بدء حالة الطوارئ الخاصة بالجائحة .

وتشمل قائمة الوفيات أطباء نشطين وآخرين متقاعدين تم استدعاؤهم للعمل ومتطوعين.

أما بالنسبة للعاملين الصحيين، فوفقًا للاتحاد الوطني لمهنيي التمريض، فان عدد الضحايا حتى عطلة عيد الفصح، بلغ 30 ممرضا.

ويعتبر الممرضون، وهم، بسبب بقائهم لفترة أطول مع المرضى، الفئة الاكثر تعرضا للاصابة بكوفيد-19 حيث يشكلون 52% من الحالات الايجابية في القطاع الصحي

ووفق آخر احصائية، يبلغ اجمالي الحالات الايجابية للفيروس من العاملين الصحيين 12 ألفا و681، بما فيهم الأطباء والممرضون وفنيو المختبرات وسائقو سيارات الإسعاف والمساعدون الطبيون.