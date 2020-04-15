إيطاليا: تشكيل فريق عمل بأكثر من 30 شركة لجمع أموال لدعم قطاع الصحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أُعلن في إيطاليا عن تشكيل فريق عمل يضم أكثر من 30 شركة، يعنى بجمع الأموال لدعم قطاع الصحة العامة.

ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة (BVA Doxa) المختصة بأبحاث السوق والرأي العام، في الفترة بين 20 و24 آذار/مارس الماضي على عينة تمثيلية من 1003 مواطنين، حول آراء وتوقعات الإيطاليين في زمن انتشار عدوى فيروس كورونا، فقد “كشفت حالة طوارئ كوفيد 19 عن كرم كبير من جانب الإيطاليين”، حيث “أعلن 24٪ منهم (حوالي 10/12 مليوناً) تقديم تبرع منذ بداية حالة طوارئ فيروس كورونا، إلى هيئات الرعاية الصحية والمستشفيات”.

وذكرت المؤسسة أن “هذا الدفق من المساعدات الملموسة لقطاع الصحة الوطنية، قد وضع الهيئات العامة، التي لم تكن معتادة على أنشطة جمع الأموال أو مستعدة لها بهذا الشكل المباشر والكبير، في ضغوط كبيرة تشغيلية وإدارية”، مبينا أن “من المتوقع أن تزداد الظاهرة في الأسابيع المقبلة، إذا اعتبرنا أن 35٪ من الإيطاليين يقولون أنهم يريدون التبرع في الأسابيع القادمة”.

وأشارت (BVA Doxa) الى أنه “هكذا، نشأت حملة لجمع التبرعات لمستشفيات طوارئ كوفيد 19، وهي أول فريق عمل إيطالي لجمع التبرعات، مستعد مجاناً بشكل تام، للوقوف الى جانب المستشفيات العامة لدعمها في الإدارة الصحيحة والمثلى لحملات جمع التبرعات التي يتم تنشيطها عبر الإنترنت من خلال منصات التمويل الجماعي”.

وقالت مؤسسة البحوث الإحصائية، إنه “في الواقع، لا يزال هناك قليل من الهيئات في إيطاليا التي لا تدرك الديناميكيات الصحيحة لجمع الأموال”، وبالتالي “فهناك خطر أن العديد من التبرعات لن تصل إلى المستفيد النهائي، وأنه بسبب مشاكل الاعتماد والتحصيل، سيتم إعادة الأموال إلى الجهات المانحة، مما يحبط الجهود المبذولة”.