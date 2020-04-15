ناشط إنساني إيطالي: قلوبنا يعتصرها الحزن لكننا لن نتوقف عن انقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال ناشط إنساني إيطالي، إن قلوبنا يعتصرها الحزن لكننا لن نتوقف عن انقاذ المهاجرين في عرض البحر.

وندد لوكا كازاريني من منظمة (Mediterranea Saving Humans) على منصة (فيسبوك)، ناشراً صورة فتاة صغيرة، بالقول: “هذه راي، فتاة إريترية تبلغ من العمر عامين، كانت تحاول الهروب من ليبيا مع والدتها على متن قارب مع 55 شخصًا آخرين. إنه القارب الذي لم نعد نعلم عنه شيئاً، وربما مفقودًا في البحر بإرادة مذنبة من قبل السلطات”.

وأضاف كازاريني، “إننا نغمض هذه الأعين عندما نتركهم يموتون في عرض البحر أو في معسكرات الاعتقال الليبية”، فـ”دعونا نواصل نضالنا، وعسا أن يدًا من السماء كان يمكنها أن تمتد لتداعب هذا الوجه، لابعاد الرعب، العزلة من راي ومن جميع الأطفال، النساء والرجال الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة”، واختتم بالقول “فلنستمر بقلب منتفخ بالدموع، لكننا لن نتوقف”.