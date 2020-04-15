دي مايو: يجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وليس قبول أية تسوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن علينا التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وليس القبول بأية تسوية.

وكتب الوزير دي مايو في تغريدة على مدونة (تويتر) الأربعاء، أن “لا لوم على إيطاليا، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهمها”، مبينا أن “خطة صندوق الضمان الأوروبي ونهج بنك الإستثمار الأوروبي هي خطوات إلى الأمام”، لكن “السؤال الحقيقي هو: هل يكفي المال الذي تم تخصيصه؟ أتكفي 100-200 مليار أمام الألفي مليار دولار التي ضختها الولايات المتحدة؟”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مكررا القول: “يجب أن نتوصل إلى اتفاق مع الإتحاد الأوروبي وعدم قبول أي حل وسط يتم اقتراحه”.