بلجيكا: تمديد إجراءات الاغلاق شبه الكامل حتى 3 مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، أن الحكومة الفيدرالية قررت بالتشاور مع نظيراتها المحلية تمديد فترة الاغلاق شبه الكامل للبلاد حتى 3 أيار/مايو القادم للتصدي لتفشي وباء كوفيد 19.

وكانت ويلمس تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بعد اجتماع مجلس الأمن القومي، قائلة إن التمديد سيترافق ببعض التعديلات حرصاً على الصحة النفسية للمواطنين، وأنه “على الرغم من تباطؤ تقدم الوباء، إلا أن الأزمة لم تنته بعد”، وفق كلامها.

وستسمح السلطات منذ يوم السبت القادم لدور رعاية المسنين والمعاقين باستقبال شخص واحد من عائلات النزلاء، شريطة أن يكون سليماً ولم يعان من أعراض كوفيد 19 خلال الأسبوعين السابقين.

كما سيسمح للمشاتل ومحلات بيع أدوات البناء والنجارة بفتح أبوابها أمام الزبائن ضمن تعليمات التباعد الاجتماعي المتبعة حتى الآن.

كما أعلنت رئيسة الوزراء عن نيتها الدعوة لعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن القومي الأسبوع القادم لمعاينة الوضع ودراسة إجراءات رفع الاغلاق، مبينة أنه “سيتم الأمر ببطء شديد وبشكل متدرج”، كما قالت.

أما بشأن المهرجانات الصيفية، فقد أكدت ويلمس أن أي تظاهرة من هذا النوع لن تُنظم في البلاد قبل 31 آب/أغسطس القادم، بينما قد يتم السماح بتنظيم مباريات كرة القدم بدون جمهور.

وتعيش بلجيكا منذ 18 آذار/مارس الماضي على وقع إجراءات الحظر شبه التام، حيث يمنع المواطنون من الخروج إلا لشراء المواد الغذائية والتنزه لبعض الوقت أو الذهاب إلى الطبيب.

كما أغلقت كافة المدارس والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم ومنعت التظاهرات الرياضية والثقافية والفولكلورية تفادياً لانتشار وباء كوفيد 19.

وقد أودى الوباء بحياة أكثر من 4000 شخص حتى الآن في بلجيكا.