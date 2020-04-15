بونينو: من يفسر للرعاية الصحية بأننا نتخلى عن 37 ملياراً ممكن لدعمها؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تساءلت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيما بونينو عمن يمكنه أن من يفسر لقطاع الرعاية الصحية في البلاد بأننا نتخلى عن 37 مليار يورو، ممكن تخصيصه لدعمها؟ في إشارة الى آلية الإستقرار الأوروبية (Mes).

واضافت بونينو في تصريحات متلفزة الأربعاء، “أود حقًا أن أرى شخصًا لديه الشجاعة للذهاب والشرح للأطباء والممرضات والمرضى والعاملين والباحثين والعاملين الصحيين جميعًا، بمن فيهم أولئك الذين ينظفون ومن يقدمون وجبات الطعام، إن بإمكاننا استخدام 37 مليار متأتية من الـ(Mes) لدعمهم، لكننا لا نريدها”.

وخلص عضو تيار (+ أوروبا) الى القول “أود حقاً أن أرى ذلك السيد الذي من شأنه أن يتحمل هذه المسؤولية”.

هذا وقد تعالت الأصوات في أرجاء عالم السياسة الإيطالي منددة بالآلية الأوروبية، واصفة إياها بأنها “غير ملائمة للظرف الراهن”، في إشارة الى الازمة الراهنة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، قد قال في وقد سابق الأربعاء، “إن علينا التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وليس القبول بأية تسوية”.