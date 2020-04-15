إيطاليا: تجاوز ضحايا كورونا الـ21600 شخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هئية الدفاع المدني الإيطالية إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 21645 منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا للمعطيات التي قدمها الدفاع المدني، فقد “فارق الحياة 578 شخصًا آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية”، بينما “بلغ عدد المصابين حاليًا 105418″، وهم “بزيادة بمجموع 1127 شخصا مقارنة بيوم أمس”.

وأشار بيان الدفاع المدني الى أنه “مع ذلك، فقد انخفض عدد أولئك الذين دخلوا المستشفى لظهور أعراض كوفيد 19 عليهم، بحاصل 368 مقارنة بأمس، ليصبح المجموع 27643″، أما “أولئك القابعين في وحدات العناية المركزة، فقد انخفض عديدهم بمجموع 107 ليصبح في الحاصل 3079”.

وذكر بيان الدفاع المدني أن “هناك 74696 شخصاً يخضعون للحجر المنزلي”. في حين “بلغ إجمالي عدد من تماثل للشفاء 38092 شخصاً، 962 منهم في الـ24 ساعة الماضية فقط”. واختتم بالقول إن “إجمالي حالات الإصابة بالوباء منذ بداية الطوارئ، بلغ 165155 حالة”، وأنه “تم إجراء 1117404 اختبارات لمسحة الحلق إجمالاً”.