الدفاع المدني الإيطالي: تحقيقات حول موت مسنين بدور الرعاية الصحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالي، انجيلو بوريللي أن تحقيقات معمقة تجري حول موت مسنين في دور الرعاية الصحية.

ورداً على سؤال حول سبب عدم اتخاذ التدابير المناسبة لمنع العديد من وفيات بين كبار السن في دور الرعاية الصحية المخصصة لهم، اضاف بوريللي في المؤتمر الصحافي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه “فيما يتعلق بمسألة الوفيات في دور الرعاية الصحية (RSA)، يُجري المعهد العالي للصحة تحقيقاً شاملاً حول الموضوع، ويمكن الرجوع إليه للحصول على إجابات بشأن ما حدث”.

وتابع المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا (كوفيد 19)، أنه “كإدارة وطنية، ودعما للصحة الإقليمية، نرسل ممرضاتنا وأطبائنا إلى الـ(RSA)”، لأن “حالة الطوارئ القائمة اليوم في المنطقة تعالج على المستوى الطبي الإقليمي وليس على مستوى المستشفيات”، وهذا ما ابداه أيضا، مدراء الصحة من مختلف المناطق، الذين أتصل بهم لإرسال الموظفين الصحيين”.