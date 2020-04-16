سيناتور إيطالي: شكلنا الحكومة للتغيير فمن الضروري قطع التواصل بتلك السابقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي، إنه “في مجال الهجرة، وليس فقط، نحن لا نرى في هذه الحكومة انقطاعاً حقيقياً عن نهج الحكومة السابقة”.

واضاف رئيس كتلة تيار “إيطاليا حيّة” بمجلس الشيوخ، دافيدي فاراؤوني في تصريحات لصحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، الخميس، أنه “لا يمكن أن تصبح حالة الطوارئ الصحية عذرا لإغلاق الموانئ بوجه المهاجرين، كما كانت الحال عليه من قبل”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ “قبل ثلاثة أيام كنا نناشد رئيس الوزراء (جوزيبي كونتي) مع برلمانيين آخرين، نعم! نلتمس رئيس الحكومة أن يتدخل”، بشأن قارب مهاجرين فُقد أثره في البحر المتوسط، وبعد “ثلاثة أيام من طلبنا، بدأ خفر السواحل أخيرا بالبحث، دون يعثروا على أثر له لحد الآن”. وبذلك “كان هناك أساس لمخاوفنا، فنحن أمام دراما أخرى للمهاجرين”.

وذكر فاراؤوني أنه “لو كان (ماتيو) سالفيني و(دانيلو) تونينيللي ما يزالان وزيرين، لكانت الشكاوى ستُحبط الآن، لكن لا يمكننا تجاهل مبادئ الإنسانية”. لقد “صعدت على متن سفينة (سي ووتش) لفرض احترام هذه المبادئ، ولا يمكنني التظاهر الآن بعدم حدوث شيء لأسباب تتعلق بفرصة سياسية ما”.

وأردف سيناتور “إيطاليا حيّة”، قائلا: “كان سالفيني قد انطلق على صهوة جدل الإجراءات الوقائية، آخذاً بعين الاعتبار تدخلاً لم يحدث”، وتابع “أنا لا أندهش منه، بل فوجئت بموقف اللا مبالاة من رئيس الوزراء ووزيرة البنية التحتية”، باولا دي ميكيلي.

وخلص فاراؤوني الى القول “لقد شكلنا هذه الحكومة لكي يتغيّر كل شيء، وليس للحفاظ على كل شيء كما كان من قبل”.