ايطاليا تدعو لجهود مشتركة داخل G7 للتوصل للقاح ضد فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث وزير الصحة الايطالي، روبيرتو سبيرانتسا، مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تضافر الجهود من أجل التوصل الى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء حديث المسؤول في الحكومة الايطالية خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو لوزراء صحة المجموعة بعد ظهر الخميس.

واشارت مذكرة صدرت في روما في اعقاب الاجتماع الوزاري، الى ان سبيرانتسا راى أنه “من المهم أن تعمل دولنا معًا للبحث لقاح لتجاوز طوارئ كوفيد 19 في أقرب وقت ممكن”.

وقال انه “بمجرد العثور على اللقاح، سيكون من الضروري توزيعه على الجميع”، بما في ذلك “تلك الدول التي لا تتاح لها الفرصة لضمان توزيعه على مواطنيها”