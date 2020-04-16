رئيس وزراء بلجيكي سابق: الاتحاد الأوروبي ليس أبدياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتات (بلجيكا)، عن قناعته بأن الاتحاد الأوروبي ليس أبدياً ومن الممكن أن يتفكك.

جاء ذلك في نداء تحذيري وجهه رئيس وزراء بلجيكا السابق اليوم إلى كل من المؤسسات والدول الأوروبية منتقداً طريقة تعاملها مع التحديات الماثلة بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

واعتبر أن تقصير الدول الأوروبية يضع المفوضية أمام تحد عظيم، فـ”الجهاز التنفيذي الأوروبي على موعد مع محكمة التاريخ، فعليه الإمساك بزمام الأمور والقيادة، والا فأن الاتحاد سيتفكك، فهو ليس أبدياً”، وفق كلامه.

ويرى فيرهوفشتات أن الاتحاد الأوروبي قد يختفي بسبب نقص الشجاعة والتضامن والإهمال، محذراً من مغبة الاستمرار على هذه الحال، ما قد يجعل سيناريو خروج إيطاليا من الاتحاد أمراً غير مستبعد.

ويستند المسؤول الأوروبي في كلامه على شعور الايطاليين، حكومة وشعباً، أن أوروبا تخلت عنهم في أزماتهم المتلاحقة.

إلى ذلك، انتقد فيرهوفشتات بشدة موقف بعض الدول مثل هولندا وألمانيا التي تعتقد أن ازدهارها قد يستمر في ظل إفلاس دول الجنوب، وأضاف متسائلا: “هل نست ألمانيا معاهدة فيرساي وإلى أين قد يقود بؤس الشعوب؟”.

وتابع هجومه على ألمانيا مشيراً إلى برلين “لا تمتلك إلا حلولاً وطنية انعزالية لاقتراحها علينا”.

في الاطار، نفسه حذر فيرهوفشتات الأوروبيين من ظهور “الوحوش” في الظلمات، مؤكداً أن “بعضهم صعد إلى واجهة المشهد مثل فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا، وسط لا مبالاة الجميع”.

ما يجري حالياً، والكلام دائماً لفيرهوفشتات، هو “خيانة لأفكار وقيم الآباء المؤسسين للاتحاد”.

هذا ويعيب فيرهوفشتات وغيره من منتقدي التعامل الأوروبي مع تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، على الدول الأعضاء تصرفها بفردية وكأن للوباء 28 نسخة مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدي البرلماني الأوروبي غضبه من الرد المالي الأوروبي الذي اكتفى بالحد الأدنى ولم يعالج المشكلة الأساسية ألا وهي غياب التضامن للرد على مشكلة جماعية.