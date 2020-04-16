دي مايو: لن نقبل اية اجراءات تمييزية ضد منتجاتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو رفضه القاطع لمطالبة بعض الدول بعلامة “خال من الفيروس” على المنتجات الايطالية.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، خلال جلسة احاطة الخميس عبر دائرة الفيديو أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أي مطالب بـ”ملصق (خالية من الفيروسات) ضد المنتجات المصنوعة في إيطاليا هو أمر غير مقبول”.

ونوه بأنه “كرر هذه المسألة خلال المجلس الاوروبي للتجارة الخارجية هذا الصباح “، مشددا على أنه “يجب إزالة جميع الإجراءات التقييدية التي اتخذتها بعض الدول بشأن الواردات من سلعنا”.