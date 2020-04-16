دي مايو: تلقي مساعدات أجنبية لمواجهة ازمة كورونا لن يؤثر على انتماء ايطاليا التاريخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نفى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ، تأثير المساعدات الطبية الروسية والصينية على سياسة بلاده الخارجية، مؤكدا الانتماء “التاريخي والثقافي” لايطاليا لمعسكر الغرب.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية، خلال جلسة احاطة الخميس عبر دائرة الفيديو أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، على أنه “من غير الوارد” أن مساعدات وصلت إلى إيطاليا لمواجهة طوارئ فيروس كورونا “يمكن أن تغير بانوراما التحالفات التي تنتمي إليها إيطاليا تاريخياً وثقافياً، وبشكل خاص في ضوء حقيقة أن المساعدات تأتي من جميع انحاء العالم”، ملفتا الى وصولها ايضا من الولايات المتحدة الامريكية والعديد من البلدان الأخرى.

وشدد وزير الخارجية لويجي دي مايو على أنه في مواجهة الفيروس التاجي الذي “صدم العالم” وأوقع، بشكل خاص، “تأثيرا مدمرا” على إيطاليا، فإن “وزارة الخارجية تحركت على وجه السرعة على جميع الجبهات”، مشيرا الى جهود “تسهيل عودة مواطنينا من الخارج؛ الحصول على المواد الطبية والصحية وتنظيم وسائل نقلها اذا دعت الضرورة؛ تيسير وصول المساعدة الدولية؛ دعم الشركات الإيطالية العاملة في الخارج بتدابير ملموسة لدعم التدويل”.