ايطاليا: 525 حالة وفاة جديدة واستمرار وتيرة تراجع اعداد مرضى كورونا بالمستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت السلطات الايطالية مساء الخميس تسجيل 525 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة ليرتفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 22 ألفا و170.

ووفقًا للمعطيات التي قدمها رئيس الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، فان وتيرة الانخفاض في الاصابات الجديدة وفي عدد المرضى بالمستشفيات برزت بوضوح.

على وجه الخصوص، عدد المرضى بأقسام العتاية يبلغ اليوم ألفين و936، أي أقل بواقع 143 شخص عن بيانات الاربعاء، بينما يخضع 26 ألفا و893 مريض لديهم أعراض للعلاج بالاقسام الاخرى، أي 750 مريضا أقل مقارنة بالامس وهو الانخفاض الاكبر المسجل منذ بداية الازمة الصحية.

وأشار بوريللي الى اجمالي الذين اصيبوا بالجائحة (بما في ذلك الوفيات وحالات التعافي) منذ بداية الازمة بلغ 168 ألفا و941 شخص. و ذكر أنه تم تسجيل 3786 اصابة جديدة بين امس واليوم (أمس الاصابات الجديدة كانت 2667)، ملفتا الى أنه تم اجراء 60 ألف و999 اختبار (اختبارات الاربعاء بلغت 43 ألف و715).