إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين في رمضان خشية كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين في شهر رمضان تحسبا من انتشار فيروس كورونا.

ولم يسبق أن تم اتخاذ مثل هذا القرار منذ عقود.

وقال المجلس في بيان وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “قرر مجلس الأوقاف ‏وهو تعتصره الحرقة والالم، ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيا مع الفتاوي الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء”.

وأضاف”‏يعلم المجلس أن أتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا، ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الاقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الاسلامية آثرنا ان نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية”.

وكان مجلس الأوقاف أعلن الشهر الماضي تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد بسبب انتشار الجائحة.

واستدرك المجلس أنه “نطمئن جميع المسلمين بأن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك، الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله، بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة”.