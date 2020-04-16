مسؤول صحي ايطالي: لايزال 90% من السكان عرضة للاصابة بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أشار رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرّو، الى أن هناك دراسة تفيد بأنه لا يزال حوالي 90% من الايطاليين عرضة للاصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يستبعد امكانية تطبيق استراتيجية مناعة القطيع.

وقال المسؤول الصحي، خلال مؤتمر هيئة الدفاع المدني اليوم الخاص بطوارئ كورونا، “في الوقت الحالي هناك دراسة عن الانتشار المصلي للتحقق من عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاتصال بالفيروس وفهم مدى تفشيه”. وأردف “التقديرات تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام 90% من الأشخاص في إيطاليا لم يتعرضوا للفيروس ، وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا جدًا من السكان لا يزال عرضة للإصابة”.

ولفت الى أنه “للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك حوالي 80% من السكان تعرض للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيد جدًا”.

وأكد رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة انحدار منحنى الاصابات ومرضى المستشفيات والوفيات، والذي “يظهر في البيانات اليومية”، وقال “لقد حققنا هدفًا مهمًا وهو إبقاء معدل انتشارالفيروس (R_0) أقل من 1″، ولكنه أضاف في اشارة الى دعوات للسماح للاطفال بالخروج من منازلهم للهو، “يجب أن نتحرك بحذر شديد وأن نتجنب حاجة ممارسة النشاط البدني الخارجي للأطفال حتى يتم تقليل المخاطر إلى أدنى حد”.