كاريتاس تحث دول أوروبية أخرى على قبول القاصرين من المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت منظمة كاريتاس بقرار كل من لوكسمبورغ وألمانيا قبول إعادة توطين قاصرين من غير المصحوبين بذويهم بعد نقلهم من الجزر اليونانية.

وأشارت المنظمة الكنسية، في بيان لها اليوم، إلى استعدادها للمساعدة في دعم السلطات في البلدين للتعامل معهم وتلبية متطلبات استقرارهم.

وتتحدث المنظمة هنا عن قرار لوكسمبورغ قبول 12 قاصراً وألمانيا 50 آخراً كانوا عالقين في الجزر اليونانية، وذلك ضمن برنامج إعادة توطين رعته المفوضية الأوروبية ويشمل 1600 من هذه الفئة من طالبي اللجوء.

في هذا الإطار، شددت ماريان ينمان، الأمين العام لمنظمة كاريتاس في أوروبا على ضرورة التنبه إلى خطورة وضع الأطفال القاصرين في الجزر اليونانية، خاصة في ظل انتشار وباء كوفيد-19 .

وحثت المسؤولة باقي الدول الأوروبية على أن تحذو حذو لوكسمبورغ وألمانيا وعلى التعاون مع المفوضية لاعادة توطين المزيد من القاصرين غير المصحوبين على أراضيها.

إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أن برنامج التوطين هذا مفتوح ويكمن أن يشمل أعداد إضافية وشرائح أخرى من الأطفال المرضى أو المعاقين وذوييهم، فـ”الأمر يتعلق بمدى توفر الإرادة لدى الدول الأعضاء”، حسب أحد المتحدثين باسمها.