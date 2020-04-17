دراسة إيطالية: وفيات لومبارديا “خرافة زائفة” فمعدلاتها أقل من نيويورك ومدريد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أكدت دراسة إيطالية أن ما يدور حول نسبة الوفيات في مقاطعة لومبارديا (شمال)، وهي الأكثر تأثراً بعدوى وباء كوفيد 19، محض “خرافة زائفة”، وأن معدلات الوفيات فيها أقل من تلك المسجلة في نيويورك ومدريد.

هذا ما أبرزته البيانات الأولية لدراسة أجراها باحثون بمجال التطهير والصحة العامة في جامعة سان رافائيلي للحياة والصحة، كجزء من مشروع أوروبي لعام 2020 عن كوفيد 19.

وكشفت المعطيات أن “أعلى معدلات الوفيات بعد 30 يوما من بدء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها في نيويورك (81.2 لكل 100 ألف) ومدريد (77.1 لكل 100 ألف)، أما في لومبارديا، فهي 41.4 لكل 100 ألف”، أي “دون المتوسط ​​وهي الحالة الوحيدة التي لم تتأثر فيها عاصمتها ميلانو بالموجة الوبائية بشدة”.

وحلل العمل البحثي انتشار العدوى في 6 مناطق حضرية تحيط بتجمعات سكانية كبيرة، والتي، بالإضافة إلى امتلاكها تبادلات كبيرة مع الصين، تمتلك خصائص متماثلة من حيث الديموغرافيا والأنشطة التجارية والتحركات البشرية الكبيرة”.

وفي هذا السياق شملت الدراسة “منطقة نيويورك (8.6 مليون نسمة)، باريس (12.3 مليون)، لندن (9.3 مليون)، بروكسل (1.2 مليون)، مدريد (6.6 مليون) ولومبارديا (10 ملايين)”، حيث “يحلل البحث البيانات التي تم جمعها من خلال مقارنة تدابير الاحتواء المعتمدة والدور الذي تلعبه شبكة المستشفيات”.

وبهذا الصدد، قال أستاذ التطهير والصحة العامة في الجامعة المذكورة، وأول معدّي الدراسة، كارلو سينيوريلي، أن “عملنا يُظهر أنه تم نشر أسطورة زائفة تُنسب الى لومبارديا نسبة مفرطة من الوفيات جرّاء وباء كوفيد 19”.