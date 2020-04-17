مسؤول صحي إيطالي: تبقى لومبارديا الأكثر تأثرًا لكن منحني العدوى ينخفض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي إن “مقاطعة لومبارديا لا تزال المنطقة الأكثر تأثراً بعدوى فيروس كورونا”، لكن “منحنى الإصابات يظهر انخفاضًا أيضًا”.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، سلّط رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّ، الضوء على أن “مقاطعة فينيتو تحافظ على الاتجاه نفسه من حيث الإصابات، كما تظهر إميليا رومانيا، اتجاهًا مشابهًا إلى حد ما أيضًا”.

وأضاف رئيس (ISS)، أن المنحنى الخاص بتفشي كوفيد 19، يظهر دائمًا “تاريخ بلد يشتمل على مناطق مختلفة، مع كثافة تداول مختلفة للفيروس، والتي تسير على المنوال نفسه”، لكنه “يخبرنا أيضًا بأن اعتماد تدابير تقييدية، تندرج تحت اسم الإغلاق في جميع أنحاء البلاد، سمح لنا بحصر الإنتشار في العديد من أقاليم البلاد”.