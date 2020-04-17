أطباء بلا حدود: لا يمكن لمكافحة كوفيد 19 أن تكون ترخيصاً لمآس مهاجرين جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة أطباء بلا حدود إن “على الحكومات الأوروبية التوقف عن استخدام جائحة كوفيد 19 لتنفيذ سياسات خطيرة لاحتواء الهجرة”، وأنها “يجب أن تزيل على الفور العقبات التي تمنع المنظمات الإنسانية من إنقاذ الأرواح في البحر”.

وفي النداء الذي أطلقته منظمة أطباء بلا حدود على مستوى دولي بعد الأحداث المثيرة التي وقعت خلال عطلة عيد الفصح في منطقة وسط البحر المتوسط، أضافت أنه “باتخاذ جائحة فيروس كورونا ذريعة ومبرراً لوقف تقديم المساعدة، قررت مالطا وإيطاليا عدم إنقاذ قوارب عديدة محملة بالأشخاص، كانت في خطر محيق بمناطق البحث والإنقاذ”، التابعة لها.

وذكرت المنظمة أن البلدين المذكورين “نكرا توفير ملاذ آمن لنحو 200 شخص أُنجدوا من قبل سفينتي إنقاذ”، وأنه “في غضون ذلك، كانت طائرات القوى الجوية الأوروبية تحلق فوق المنطقة، وتراقب وضعاً يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.

وذكّرت أطباء بلا حدود بـ”الوفيات في عرض البحر كنتيجة مباشرة لتلك الأحداث، بينما جرت في 12 نيسان/أبريل اتصالات مع قارب كان على متنه حوالي 85 شخصًا، وعلى الرغم من أن وكالة فرونتكس الأوروبية تدعي أنه وصل إلى صقلية، إلا أنه يخشى أن يكون قد انقلب”.

وبهذا الصدد، قالت مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود، آنّ ماري لوف، “بصفتنا منظمة طبية مختصة بالطوارئ، ملتزمة بمواجهة الوباء في أوروبا وحول العالم، فإننا نعرف تمامًا التحديات الصعبة التي يفرضها كوفيد 19″، واختتمت بالقول “لكن صون صحة الناس على الأرض والاستجابة لواجب إنقاذ الأرواح في البحر ليسا إجرائين يلغي أحدهما الآخر”.