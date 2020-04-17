برلسكوني: نعم لسندات الإنقاذ فهي أكثر فاعلية من السندات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، سيلفيو برلسكوني تأييده لإستحداث “سندات الإنقاذ”، التي تضمنها الميزانية الأوروبية، ورأى أنها “أكثر فاعلية من السندات الأوروبية” الأخرى.

وأضاف برلسكوني في تصريحات بعد مشاركته بأعمال جلسة البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه “قمنا في البرلمان الأوروبي اليوم، بدعوة المفوضية الأوروبية لاقتراح حزمة إجراءات ضخمة للانعاش وإعادة الإعمار”.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق، “لقد حققنا نتيجة إيجابية بشأن سندات الانقاذ، التي كنا نطالب بها منذ بعض الوقت”، مبينا أنها “أداة مضمونة على نطاق واسع من قبل الميزانية الأوروبية، وتحظى بقبول على نطاق واسع”، وبالتالي “ستكون ذات فعالية أكبر من السندات الأوروبية القديمة التي اقترحتها مجموعة الخضر، لكنها مستحيلة التطبيق”.