مسجد روما الكبير: المقبرة الإسلامية بلغت حدها لارتفاع طلبات الدفن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم الجامع الكبير في روما، إن “أرض المقبرة المخصصة للمسلمين في روما، والتي نديرها، على وشك النفاد من ناحية المساحة”، وذلك “بسبب ارتفاع الطلب بشكل غير المسبوق على الدفن، التي تتلقاها في أمانة المركز هذه الأيام”.

وقد دق ناقوس الخطر هذا، الأمين العام للمركز الإسلامي للعاصمة عبد الله رضوان، قائلا: “تلقينا أمس 3 طلبات دفن بينما اليوم كان هناك 11، وفي الأيام السابقة كان لدينا طلبات أخرى”، موضحاً أنه “عدد استثنائي للطلبات يجعل مساحة المقبرة توشك على النفاذ”، مما “يضعنا أمام مشكلة في المستقبل”.

وأشار رضوان الى أن “من بين أسباب هذه الظاهرة، الأزمة التي سببها جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إغلاق حدود العديد من الدول الإسلامية”. لهذا السبب، وجه رضوان نداء إلى إدارة بلدية العاصمة، قائلا: “نحن بحاجة للتفكير بالأزمة الحالية، لكن بما بعد فيروس كورونا أيضاً، وإيجاد مناطق أخرى تستخدم مقبرة للمسلمين، لإزدياد طلبات الدفن ونفاد المساحة المتاحة”.

وذكّر مدير المسجد الكبير في العاصمة كيف أنه “لطالما كان لروما دور سبّاقاً في هذه المسألة، من خلال توفير منطقة المقبرة للمسلمين للمركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا منذ عام 1974”. واختتم بالقول “لذا، يجب علينا العمل مرة أخرى للتفكير بالمستقبل، ابتداءً من هذا الوباء الذي يوضح لنا مدى أهمية تدابير التباعد الاجتماعي والوقاية التي اعتمدتها سلطاتنا لتجنب الأسوأ”.