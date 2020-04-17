مسؤولة دبلوماسية إيطالية تثني على مقترح سندات الإنقاذ الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت مسؤولة دبلوماسية إيطالية عن الثناء على مقترح إنشاء “سندات الإنقاذ الأوروبية”، لدعم مواطني القارة في ظل أزمة جائحة كورونا فيروس المستجد.

وكتبت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، أنه “من جانب البرلمان الأوروبي، وردت اليوم رسالة قوية إلى المفوضية الأوروبية، وقبل كل شيء إلى المجلس الأوروبي”.

واشارت سيريني الى أن الرسالة، تتمثل بـ”سندات الإنقاذ”، التي تضمنها الميزانية الأوروبية، والمخصصة “لمساعدة الشركات، العمال والأسر في ظل أزمة كوفيد 19”.

وتساءلت المسؤولة الدبلوماسية عن أن هدف السندات إن كان كما سلف ذكره، “فلماذا يصوت حزب الرابطة ضدها؟ أليس لديها أي اهتمام بالموضوع؟”. واختتمت بالدعوة: “علينا الآن المضي قدماً في مجال دعم الحكومة الإيطالية في محافل الأوروبا”.