إسرائيل ترصد انخفاضا في عدد وفيات وإصابات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رصدت إسرائيل انخفاضا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إنها رصدت حالة وفاة واحدة خلال ساعات الليلة الماضية بكوفيد 19، مما أدى إلى رفع عدد حالات الوفاة إلى 173.

وقبل أسبوع كانت حالات الوفاة نتيجة الفيروس تصل إلى ما بين 5-10 يوميا.

كما أشارت وزارة الصحة في بيان إلى تسجيل 163 إصابة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية ما أدى إلى رفع أعداد المصابين إلى 13491 إصابة.

وحتى اسبوع مضى، كان عدد الإصابات يصل إلى المئات في غضون ساعات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن من مجمل الإصابات هناك 9277 وصفت حالتهم بالطفيفة و142 متوسطة و146 خطيرة و109 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وخلصت وزارة الصحة بالإشارة الى أن 3754 من مجمل المصابين تماثلوا للشفاء.