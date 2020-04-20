إيطاليا: الليلة الأولى لمهاجرين على متن سفينة للحجر الصحي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ تستضيف سفينة (روباتّينو) منذ يومين، 146 لاجئًا أنقذتهم في البحر المتوسط، سفينة (آلان كردي) التابعة لمنظمة (سي آي) غير الحكومية الألمانية.

وقالت مصادر أمنية إيطالية إن “عملية نقل المهاجرين الى سفينة (روباتّينو) المخصصة للحجر الصحي، تم بعناية من قبل محافظة باليرمو”، والتي “جرت في الإطار الأمني الصحيح، بحضور ممثلي منظمة الصليب الأحمر الإيطالية، كهيئة منفذة للأنشطة المتعلقة بإدارة حالة الطوارئ المتعلقة بالمخاطر الصحية”، وفق ما أوضحت المحافظة.

وكانت حكومة مقاطعة صقلية قد عارضت رسو سفينة (آيتا ماري) التابعة هي الأخرى لمنظمة الإنقاذ البحري الإنساني الإسبانية، والتي كانت تحمل المهاجرين المذكورين أعلاه.

وبهذا الصدد، أطلقت السفينة نداء من على جسرها وهي تعوم قبالة ساحل صقلية: “لا يوجد لدينا طاقم طبي هنا. نحن بحاجة للمساعدة، من فضلكم، نحتاج إلى إجلاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواصلة عملنا ورحلتنا إلى إسبانيا”.