 فشل لقاء جديد بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة طوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ورئيس الكنيست وزعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس في تحقيق اختراق يسمح بتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وانتهى اجتماع استمر ساعة ونصف الساعة، صباح اليوم الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الخلافات ما تزال قائمة حول تشكيلة اللجنة المعنية بتعيين القضاة.

وكان طاقما حزبي “الليكود” و”أزرق أبيض” قد عقدا أمس الأحد محادثات مكثفة ولكن دون تحقيق اختراق، ما استدعى رفع القضايا الخلافية إلى اجتماع بين نتنياهو وغانتس لمحاولة جسر الخلافات.

لكن الإذاعة الإسرائيلية قالت، إن “اللقاء الذي عقد في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، انتهى دون التوصل إلى اتفاق”.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن من المتوقع أن يصادق غانتس على طرح مشاريع قوانين ضد نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي للمناقشة.

وطرحت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مشاريع قوانين تنص على منع أي نائب متهم جنائيا من تشكيل حكومة او ترؤسها.

وتبدأ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشهر المقبل النظر في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو بتهم الرشوة والإحتيال وإساءة الثقة.

وليس من الواضح إن كان غانتس ينوي السماح بالتصويت على مشاريع القوانين هذه أم أنه يريد الضغط على نتنياهو لتوقيع اتفاق تشكيل الحكومة التي يتناوبان على رئاستها.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين قد كلف الكنيست بايجاد نائب قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا بالكنيست خلال 21 يوما.

وفي حال لم ينجح الكنيست بهذه المهمة فإنه سيتم التوجه إلى الانتخابات مجددا.