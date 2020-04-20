خبير وبائيات بلجيكي: نستخدم تقنيات التتبع منذ زمن بالتعامل مع عدة أمراض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الباحث في علم الوبائيات في بلجيكا الدكتور ايمانويل أندريه، أن تقنيات التتبع أمر معمول به في المجتمع الطبي منذ زمن طويل، في مسعى لتطويق انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، وبشكل خاص، السل.

ويأتي كلام أندريه، وهو المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات المعنية بوباء كوفيد 19، في إطار الجدل القائم حول تقنيات التتبع التي تنوي الحكومات الأوروبية استخدامها لتطويق انتشار الوباء ومدى تأثير ذلك على الحياة الخاصة.

وشدد أندريه، وهو أيضاً عضو لجنة الخبراء المكلفة وضع تصورات واستراتيجيات حول كيفية الخروج التدريجي من العزل، على أن هدف استخدام أي تقنية حديثة هو تطويق وباء كوفيد 19 وضبط انتشاره، عبر تتبع أثر المصابين وتحديدهم ومعرفة الأشخاص الذي تواصلوا معهم لمتابعتهم طبياً.

وأشار إلى أن هذا النهج معمول به في حالة السل، حيث يتم تعقب ومتابعة 1000 حالة سنوياً، ملاحظاً اختلاف الوضع بالنسبة لوباء كوفيد 19 حيث يجب تتبع عدد كبير من الناس.

وتابع قائلاً: “يجب أن نضع التكنولوجيا في خدمة الطب والصحة العامة كما يتعين عدم السماح لهذه التقنيات بالنيل من نمط حياة مجتمعاتنا أو انتهاك الحرية الفردية”.

واعتبر أن لدى الأوروبيين ما يكفي من التشريعات من أجل الموائمة ما بين الحياة الخاصة والضرورات الطبية، موضحاً أن تقديم المعلومات “الضرورية” فقط سيتم على أساس طوعي مهما كانت نوعية التقانة المستخدمة.

هذا وتستخدم تقنيات التتبع عبر تطبيقات الآنترنيت حالياً في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا للتعامل مع وباء كوفيد 19، ما يثير جدلاً حاداً حول في الأوساط الأهلية الأوروبية حول صدقية حماية المعطيات الخاصة للمواطنين.

هذا ومن المقرر أن تقدم مجموعة الخبراء تقريراً ثانياً هذا الأسبوع، تمهيداً لاجتماع مجلس الأمن القومي في بلجيكا يوم الجمعة القادم، والذي من المفترض أن يتخذ قرارات بشأن “الرفع التدريجي” للعزل المفروض على البلاد منذ 18 آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد 19.