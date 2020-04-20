إيطاليا: طائرة شحن جديدة قادمة من الصين بمواد صحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين – أعلنت السفارة الإيطالية أن “طائرة شحن خاصة جديدة، تحمل مواد طبية وصحية، سيتم إرسالها إلى إيطاليا لمواجهة حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا المستجد”، والتي “ستغادر اليوم من بكين إلى مطار ميلانو مالبينسا”.

وقالت السفارة في مذكرة، الاثنين، إن “رحلة اليوم هي جزء من جدول يتكثف بشكل متزايد بالشحنات، ضمن الجسر الجوي الطبي الذي تنظمه السفارة الإيطالية بالتواصل مع مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) وإدارة الدفاع المدني”، مبينة أن الرحلة “تديرها شركة نيوس بدعم من منتدى الأعمال الخيرية الصيني الإيطالي والمؤسسات التي تندرج تحت مظلته”.

وأفادت السفارة أنه “في الأيام الأخيرة، في الواقع، أعد الدفاع المدني قافلتين جويتين انطلقتا من منطقتي شنتشن وكانتون، على التوالي، ونفذتا من قبل شركة (نيوس) للطيران والقوة الجوية الإيطالية، بالتنسيق مع الشبكة الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية في الصين”.

وذكرت السفارة الإيطالية أن “طائرة شحن تابعة لمقاطعة صقلية، أقلعت يوم السبت الماضي من كانتون أيضا، متوجهة إلى باليرمو”، وأن “من المقرر أصلا أن تنطلق رحلة أخرى من شنتشن في الساعات القليلة القادمة”.

وقالت السفارة إنه “بشكل عام، سمحت عمليات هذه الأيام بنقل أكثر من ثلاثة عشر مليون كمامة وقائية، 141 جهاز استنشاق، و43 ألف بدلة خاصة ومعدات وقائية شخصية أخرى إلى إيطاليا”. وهي “مواد تم شراؤها جزئيًا من قبل الدفاع المدني، وتقديمها بمساهمة من تبرعات هيئات ومؤسسات إيطالية وصينية، بالتعاون مع بلدية بكين وجامعة ووهان وغيرها من المؤسسات الى جانب الحكومة الصينية”.

واختتمت مذكرة السفارة بالقول إن “الجسر الجوي بين الصين وإيطاليا سيستمر خلال الأسبوع من خلال رحلات جديدة من بكين، شنتشن، شنغهاي ووينزهو”.