بلجيكا: انخفاض عدد المقبولين في المشافي والمتوفين جراء وباء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات في بلجيكا تواصل انخفاض عدد المقبولين في المشافي للعلاج من وباء كوفيد 19، وتراجع عدد المتوفين بسببه.

وأوضح المركز في تقريره اليومي أن عدد الوفيات المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى 168، في حين تم قبول 232 شخصاً للعلاج في المشافي.

ويشير التقرير أيضاً أن عدد من غادروا المشافي وتعافوا من وباء كوفيد 19 قد بلغ 138 خلال يوم واحد.

أما بالنسبة لمعدل أشغال أسرة المشافي، فلا يزال، وفق المركز 4920 مريضاً هناك، مهم 1071 في وحدات العناية المركزة، “تمثل هذه الأرقام انخفاضاً ملحوظاً عما تم تسجيله في الأيام القليلة الماضية”، حسب التقرير.

وكانت السلطات البلجيكية تخشى أن يؤدي تصاعد عدد الإصابات بوباء كوفيد 19 أن تتجاوز المشافي ووحدات العناية المركزة حالة الاستيعاب القصوى وهو ما لم يحدث، إذ بلغت أعلى نسبة إشغال سجلت قبل أسبوعين 57% من مجمل القدرة الاستيعابية.