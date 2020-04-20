برلمانية إيطالية تدعو للتريث باستخدام تطبيق تتبع المواطنين في ظل أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت برلمانية إيطالية الى التريث في استخدام تطبيق الخلوي الخاص بتتبع تحركات المواطنين في ظل الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا .

وكتبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني، على صفحتها في (فيسبوك) الاثنين، أن “المفوض الحكومي الإستثنائي لحالة طوارئ كوفيد 19، دومينيكو أركوري وقع طلبًا لتطبيق تتبع رقمي مجاني من شأنه أن يساعد في تعقب الأفراد الذين يحتمل إصابتهم بالعدوى قبل ظهور الأعراض عليهم”.

وأضافت ميلوني، أنه “على الرغم من أن تثبيت التطبيق طوعي، فعند دخولنا الى مجال معالجة البيانات، وبشكل خاص الرعاية الصحية، علينا السير بأقدام من الرصاص”، لأن “مستوى الخطر مرتفع جدًا دائمًا”.

وأردفت البرلمانية اليمينية، “لهذا السبب، فمن غير المعقول على الإطلاق أن مجرد قانون بسيط يكفي لنشر هذا البرنامج”، مؤكد أن “تمريره من قبل البرلمان أمر لا بد منه”. وتساءلت “من سيدير ​​البيانات، وكيف سيتم ضمان خصوصية المواطنين؟”.

وأوضحت ميلوني أن “الجميع يعلم أن البيانات الشخصية هي أحد أكبر الأعمال التجارية في عصرنا، ومن الجيد أنه في سياق مثل وباء كوفيد 19، أن تتم حماية البيانات الحساسة للمواطنين وألا تدخل بأي شكل من الأشكال في مجال استخدام الشركات الخاصة”. واختتمت بالقول “آمل أن تشرع الحكومة بالمناقشة مع البرلمان، في هذا الأمر على الأقل”.