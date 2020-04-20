وزير الصحة الايطالي: استئناف مباريات كرة القدم آخر الهموم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانتسا الى أن استئناف مباريات كرة القدم هي “آخر الهموم”، مؤكدا أن “الأولوية في هذه اللحظة لا تزال انقاذ حياة الناس” من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وقال المسؤول الايطالي في تصريحات اذاعية الاثنين، تعليقا على مطالب باستئناف دوري الدرجة الاولى الايطالي في شهر حزيران/يونيون المقبل، “كرة القدم؟ الآن ينبغي انقاذ حياة الناس”. واضاف وزير الصحة “أنا من أشد المعجبين بكرة القدم ، ولكن مع أكثر من 400 حالة وفاة في اليوم، مع كل الاحترام، فاستئناف مباريات كرة القدم هو آخر المشاكل”.

وشدد سبيرانتسا على أنه “لا يزال علينا وضع القضية الصحية في المركز، وإنقاذ حياة الناس”. واردف “سنعمل حتى نتمكن في مرحلة ما من استئناف الحياة الطبيعية ولكن الأولوية في هذه اللحظة لا تزال انقاذ حياة الناس”.

وفي اشارة الى التخفيف التدريجي للقيود على حركة المواطنين واستئناف الانشطة الانتاجيةبعد نهاية المرحلة الاولى لطوارئ كوفيد-19، قال “لقد وافقنا جميعًا على أن يكون الرابع من أيار/مايو موعدًا يجب أن نبني حوله هذه المرحلة 2. آمل أن يكون هناك اجتماع للحكومة مع القوى الاجتماعية (أرباب العمل والنقابات) في أقرب وقت ممكن “.

ولفت الوزير الى أن “إيطاليا – كانت الدولة الأولى التي دفعت ثمنا باهظا” جراء تفشي جائحة كورونا و”لكن لنكن حذرين في الاعتقاد بأن الخطر قد تلاشى، لأننا سنخاطر بإضاعة التضحيات الهائلة التي قدمها الإيطاليون. التضحيات التي سمحت لنا بانقاذ حياة الآلاف من الناس”.