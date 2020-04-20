المفوضية الأوروبية: اليونان لم تمدد الحظر المفروض على طلبات اللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن الحظر الذي فرضته اليونان على تقديم طلبات اللجوء خلال شهر آذار/مارس الماضي لم يُمدد، وبالتالي فإن طالبي اللجوء يستطيعون تقديم ملفاتهم في هذا البلد.

وكانت اليونان قد علقت قبول طلبات اللجوء خلال شهر آذار/مارس الماضي، وأبلغت المفوضية بذلك، بحجة صعوبة معالجة هذه الطلبات في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

هذا ولم تعلن المفوضية موقفاً واضحاً تجاه قانونية الإجراء اليوناني، ولكن المتحدث باسمها أدلبرت يانيس قال: ” كان إجراء استثنائياً لم يتم تمديده، وحسب معلوماتنا يستطيع المهاجرون الذي وصلوا إلى اليونان خلال الشهر الماضي تقديم طلبات لجوئهم”.

إلى ذلك، كانت المفوضية قد أصدرت الأسبوع الماضي وثيقة توجيهية تتضمن خطوطاً عريضة لمساعدة السلطات المعنية في اليونان وغيرها من الدول الأعضاء للتعامل مع طالبي اللجوء في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي تفشي وباء كوفيد 19.

وأشارت المفوضية في هذه الوثيقة إلى إمكانية التعامل بمرونة مع طالبي اللجوء، من خلال إجراء مقابلات افتراضية معهم لمراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التسريع بالبت بهذه الطلبات وتسهيل إجراءات النقض في حال اتخذت السلطات قرار برفض الطلب.

في سياق متصل وفي إطار التعاون الأوروبي لمساعدة اليونان، عرضت النمسا تقديم 181 حاوية لليونان لاستخدامها في مخيمات اللاجئين كبنى تحتية للصرف الصحي، وذلك في إطار مساعدة هذا البلد على التعامل مع مشكلة المهاجرين وتطويق تفشي وباء كوفيد 19 بينهم.

وقد عبرت المفوضية عن ترحيبها بـ”التضامن النمساوي” مع اليونان، مشيرة إلى استعدادها المساعدة في تمويل هذا العمل، كونه تم ضمن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد.

وسوف تستخدم هذه الحاويات من أجل إقامة حمامات ومراحيض وربما أماكن سكن للمهاجرين في الجزر اليونانية وذلك لتحسين شروط معيشتهم والمساهمة في حمايتهم من تفشي الجائحة.