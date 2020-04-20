دي مايو: مقترح انشاء تحالف دولي للقاح كورونا يحظى بقبول بلدان عديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “هناك أخباراً سارة، فالاقتراح الإيطالي بشأن التحالف الدولي الخاص بلقاح فيروس كورونا، الذي قدمته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأيام الأخيرة، يحظى بتوافق آراء بلدان عديدة في العالم”.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته في (فيسبوك) الإثنين، مستبقاً بعض أجزاء مقابلة أجراها مع محطة (سكاي نيوز) البريطانية، أن “المجتمع العلمي يخبرنا بأنه من أجل العودة إلى الحياة السابقة، سيكون اللقاح أمراً أساسيًا للقيام بذلك”.

وتابع وزير الخارجية، “لا يمكننا التصرف من خلال سلوك عشوائي، بل يجب على جميع دول العالم التعاون ومشاركة معارفها”. لهذا السبب، فـ”من المهم اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توحيد جميع العقول والتميّز، وجمعها حول طاولة للتأكد من وصول اللقاح بأسرع وقت ممكن وإلى الجميع”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول إن “أولويتنا هي حماية حياة الناس، الذين يجب أن يكونوا قادرين على العودة للعيش بسلام، والتمكن من استئناف ما كانوا يفعلونه قبل هذه الحالة الطارئة، فلنتشجع”.