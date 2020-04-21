وزير خارجية إيطاليا: سعي مع كونتي لإتفاق حول سندات الانقاذ الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن “لدي ثقة عمياء بجوزيبي كونتي”، فـ”رئيس الوزراء يعرف كيف يبقي كفتي الميزان مستقيمتين من أجل المصلحة الوطنية”.

وفي مقابلة مع صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، الثلاثاء، وجه الوزير دي مايو نداء إلى السياسة الإيطالية، قائلا: “دعونا نقف جميعًا مع رئيس الوزراء. نحن جميعًا ندعم كونتي، ومن المهم تعليق الجدل اليوم. لنقم بذلك على الأقل حتى يوم الخميس. فنحن نعمل على منح رئيس الحكومة أقصى قوة على طاولة الحوار النهائية”.

وذكر وزير الخارجية، أن “يوم الخميس 23 نيسان/أبريل، هو اليوم الذي ستسعى فيه إيطاليا الى هدف حقيقي واحد فقط، طموح وحاسم، وهو صندوق الإنعاش”، الذي “يشتمل على 1.500 مليار يورو لإعادة دفع عجلة البلاد”، وهو “تحد حقيقي يُخاض حتى النهاية”.

وذكر أن كل شيء آخر يخرج عن ما سلف ذكره، يبقى مجرد جدل يحد من حركتنا”. لأن “في أوروبا، نحتاج للسير على الطريق الرئيسية دون تقييم البدائل”، والآن “لدى أوروبا فرصة أخيرة لإثبات قدرتها على التضامن”، والتي “بدونها لا يوجد سبب لوجودها”.

وحول “إعادة فتح” إيطاليا، حذر دي مايو من أنه “لا يمكننا المخاطرة بإعادة فتح النشاطات في وقت قريب جدًا، فإن الموجة الثانية من الوباء ستكون ضربة قاضية يجب على السياسة تجنبها بشكل موحد”، فـ”نحن في حالة حرب لن نخرج منها إلا من خلال العمل الجماعي، التعاون وإلغاء الخلافات التي خطت حياتنا السياسية والاجتماعية لسنوات عديدة”.

أما بشأن الدور المحتمل لماريو دراغي في إعادة تشغيل محركات البلاد، فقد تحدث وزير الخارجية عن “شخصية ذات مكانة بلا منازع”، لكن “استخدامه لإضعاف كونتي غير عادل”، مبينا أن “الحكومة تعمل كلها بأفق واحد: الوصول الى نهاية الدورة التشريعية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مبينا أنه “إزاء مثل هذه الحالة الطارئة الهائلة، علينا التفكير بالتخطيط لسنوات. نحن اليوم بحاجة إلى الوحدة، إلى ميثاق لإيطاليا. وقبل كل شيء، هناك حاجة لتحمل المسؤولية”.